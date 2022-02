Webinar. Live "Inox: domanda forte, prezzi record"

Versione stampabile

È in diretta streaming il webinar di siderweb "Inox: domanda forte, prezzi record".

Ad aprire l'incontro, alle 11, l’analisi di Achille Fornasini (siderweb) sull’andamento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti in acciaio inossidabile; a seguire la testimonianza di Paolo Viganò (Centro Inox), che illustrerà l’impatto sul settore delle recenti modifiche normative legate all’impiego di acciaio inossidabile in diversi ambiti.

A chiudere l’incontro, infine, ci saranno le interviste faccia a faccia ad Alessandro Bettuzzi (OIKI e Assofermet) e ad Eugenio Marzorati (Cogne Acciai Speciali).

Programma degli interventi:

Achille Fornasini (Partner & Chief Analyst siderweb)

Andamento delle quotazioni delle commodity, delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciaio inossidabile





Modifiche normative e impatto sul mercato dell’acciaio inossidabile

Nella seconda parte dell’incontro Stefano Ferrari (siderweb) intervista:

Alessandro Bettuzzi (AD OIKI e coordinatore dei centri servizio inox Assofermet)

(AD OIKI e coordinatore dei centri servizio inox Assofermet) Eugenio Marzorati (amministratore delegato Cogne Acciai Speciali)

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione, cliccando qui o in basso nella pagina. Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

Clicca qui per prendere visione dell’informativa privacy.