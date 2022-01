Agenda: mercato e mobilità

Versione stampabile Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l’agenda di siderweb (oggi eccezionalmente in forma scritta).

È prevista per oggi, lunedì 31 gennaio, a Essen (Germania) la firma per il passaggio di AST da thyssenkrupp al Gruppo Arvedi.

Sempre oggi si apre il corso di formazione del Centro Inox e IGQ, alla seconda edizione, dal titolo “Acciaio inossidabile e Reg. 2023/2006. Linee guida per la costruzione di un sistema di assicurazione e controllo della qualità”. Le iscrizioni sono chiuse, ma è possibile inviare la propria pre-adesione alla prossima edizione scrivendo a eventi@centroinox.it.

Domani, martedì 1° febbraio, alle 11 comincia Mercato & Dintorni, il webinar di siderweb dedicato alla congiuntura siderurgica che si tiene ogni primo martedì del mese. Dopo gli analisti di siderweb, domani interverrà Antonio Gozzi, presidente di Duferco Italia Holding. Clicca qui per iscriverti, la partecipazione è gratuita.

Sempre domani si terrà l’evento di Apeal dal titolo “From vision to reality. How to reach zero steel packaging to landfill”. Nell’occasione verrà anche diffuso il report “Why steel recycles forever: how to collect, sort and recycle steel for packaging”. Per maggiori informazioni si può scrivere a events@theparliamentmagazine.eu.

Dalle 11 alle 12 si terrà, poi, il webinar “La sostenibilità nel manifatturiero”, organizzato da Meccanica news e Rexroth. Saranno presentati i dati dell’omonima ricerca commissionata da Bosch Rexroth, i cui dati sono stati raccolti da Tecniche Nuove e analizzati da CSMT Gestione nel 2021.

Il ministero dei Trasporti pubblica le immatricolazioni di gennaio.

Mercoledì 2 febbraio è in programma lo “Strategy day” di Salzgitter.

Giovedì 3 febbraio, Nippon Steel pubblica i propri risultati del terzo trimestre dell’anno finanziario 2021.

Alle 9 avrà inizio il corso online di UNICMI dal titolo "La scelta dell'acciaio per le costruzioni: requisiti delle norme EN 10025, EN 10210, EN 10219, EN 10149, EN 10346, EN 10088".

NLMK comunicherà i propri risultati finanziari consolidati del 2021; è prevista anche una conference call dalle 15, ora italiana.

Dalle 15,30 è in calendario il giuramento di Sergio Mattarella, rieletto sabato presidente della Repubblica.

Alle 16.30 si aprirà il convegno online, organizzato dal settore metallurgia, siderurgia e mineraria di Confindustria Brescia, dal titolo “Dai carburanti liquidi a quelli gassosi nel trasporto merci: per un mondo migliore”. Modera i lavori Lucio Dall’Angelo di siderweb.