siderweb approda in Instagram

I social media nel mondo dell’informazione contemporanea sono uno strumento ormai indispensabile per le testate giornalistiche, chiamate a presidiare le varie piattaforme per rispondere alle esigenze dei diversi pubblici. Già presente su Twitter, Facebook, YouTube e Linkedin, è arrivato il momento per siderweb di approdare anche in Instagram. Scelta che rispecchia la volontà della community dell’acciaio di continuare ad aprirsi e fare network, coinvolgendo sempre di più i giovani e i “social user” della filiera.

Un nuovo contenitore dove ritrovare le news pubblicate quotidianamente su www.siderweb.com, tutte rilanciate nel formato di story e una selezione proposta nel feed (la bacheca dei post). Ma c'è di più. A questi, si aggiungeranno altri contenuti originali realizzati dalla nostra redazione: interviste, approfondimenti, sondaggi e video pensati ad hoc per i follower di Instagram.

QUALCHE DATO – Come emerge dai numeri diffusi nel report 2021 di we are social (elaborato in collaborazione con Hootsuite), nella dieta mediale degli italiani i social media occupano una posizione di spicco. Nel 2020, infatti, il numero dei nuovi iscritti ai vari canali è cresciuto di oltre di 2 milioni e gli utenti attivi negli ecosistemi social ha superato i 41 milioni.

Una fetta ampia e trasversale di italiani che per più di un’ora e venti muniti ogni giorno, mettendo like, condividendo, commentando, postando o semplicemente visualizzando, fruisce dei contenuti allo scopo di informazione e/o intrattenimento.

Un pubblico vasto e in continua crescita, la cui curva sembra essere ancora nella sua piena fase ascendente. Tendenza ben rappresentata dal successo di Instagram. Negli ultimi anni il canale, acquistato nel 2012 da Facebook (Meta dal 2021), ha visto un vero e proprio boom di registrazioni a livello globale e in Italia ha raggiunto il quarto posto fra le piattaforme più “abitate”, con il 67% degli utenti social nostrani presenti anche qui.

L’utente medio di questo grande bacino di fruitori si colloca in prevalenza nella cosiddetta “Generazione Z” (16-23 anni), mentre al secondo posto troviamo la fascia “Millennials” (24-37 anni). Studenti universitari, giovani lavoratori, giovani manager. Da qui la prospettiva di allargare, in modo consapevole e attivo, il ventaglio dei contenuti proposti quotidianamente all’audience dell’acciaio.

