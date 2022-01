Webinar. Il 1° febbraio torna Mercato & Dintorni

Versione stampabile

Il 2021 è stato un anno straordinario per la siderurgia. Ma cosa succederà nel 2022? Il comparto sarà ancora trainato dalla domanda o le materie prime ritorneranno ad essere l’elemento chiave del mercato? Che succederà a livello internazionale? Come influirà la logistica? Quale sarà l’impatto del caro energia sulla siderurgia italiana? Sarà un freno per l’acciaio o il settore riuscirà comunque a crescere rispetto al 2021?

Questi saranno solo alcuni dei temi toccati dalla seconda edizione del 2022 di «Mercato & Dintorni», il webinar di siderweb che analizza la congiuntura siderurgica in programma martedì1 febbraio alle 11.

Dopo il tradizionale sondaggio sulle prospettive a breve dei prezzi, sono in programma gli interventi di Gianfranco Tosini (siderweb) e di Emanuele Norsa (Kallanish e collaboratore siderweb), che si concentreranno sull’influsso della variabile energetica e logistica in siderurgia e sulle prospettive per i prezzi ed i mercati internazionali, a cui seguirà l’intervista faccia a faccia con Antonio Gozzi (Duferco Italia Holding) a cura di Lucio Dall’Angelo (siderweb).

Programma degli interventi

Gianfranco Tosini - Ufficio Studi siderweb

Le variabili energetica e logistica in siderurgia

Settore dell’acciaio: uno sguardo internazionale

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall’Angelo, siderweb, intervista Antonio Gozzi, Presidente Duferco Italia Holding.

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione, cliccando qui o in basso nella pagina.

Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

Clicca qui per prendere visione dell'informativa privacy.