PANorami”: La speculazione “scalda” le bollette

Versione stampabile Translated by Deepl

I rincari delle tariffe energetiche, che stanno mettendo in difficoltà le imprese, hanno indubbiamente delle motivazioni oggettive, ma non c’è solo questo. Una delle criticità che emergono, approfondendo l’esame della situazione, è che è necessario agire, in fretta ed a livello sovranazionale, per interrompere le operazioni speculative che si svolgono intorno alle aste per l’anidride carbonica.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. Insegna all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani «La Stampa», «Il Mattino di Padova», «Il Piccolo» e «Giornale di Brescia», collabora con «L’Espresso» e «Il Venerdì di Repubblica», e ora anche con siderweb.