PANorami: l’atto di riparazione di Draghi

Ha sgombrato il campo dalle domande sul suo futuro politico e ha proceduto a un «atto di riparazione», come lo ha definito egli stesso, rispetto alla mancata illustrazione all'opinione pubblica delle norme sull'inasprimento delle norme anti-Covid in risposta alla quarta ondata. Per Mario Draghi c’era evidentemente l’esigenza di ripristinare un circuito comunicativo, scegliendo come parole chiave per l’immediato futuro fiducia e unità.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.

Nell’immagine: Conferenza stampa del Presidente Draghi. Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, 10/1/2022 - Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Draghi sugli ultimi provvedimenti anti-Covid adottati dal Governo. Sono intervenuti i Ministri della Salute Speranza e dell’Istruzione Bianchi e il coordinatore del Cts Locatelli. Foto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Immagini messe a disposizione con licenza CC-BY-NC-SA 3.0 IT.