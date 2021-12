PANorami: verso il 2022, tra eredità e speranze

Versione stampabile Translated by Deepl

Un anno che si chiude lascia sempre delle eredità, che possono essere belle e incoraggianti, ma possono anche rappresentare una sorta di fardello da portare sulle spalle. Quella che riceve il 2022 è, da questo punto di vista., un’eredità impegnativa.

Ma i segnali che il Paese ha mandato in questo anno difficile sono stati chiari ed i riconoscimenti internazionali non sono stati casuali: per questo è indispensabile, pur senza mai abbassare i livelli di cautela, guardare al 2022 con fiducia e, soprattutto, con la volontà concreta di dar seguito alla ripartenza.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.