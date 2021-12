siderweb racconta il 2021 nel suo “Speciale”

Versione stampabile

Sotto diversi punti di vista il 2021 non può che essere considerato un anno straordinario per la siderurgia italiana e mondiale.

Se qualcuno si chiedesse il perché, potrà trovare la risposta nello “Speciale” che siderweb ha realizzato per raccontare gli ultimi 12 mesi trascorsi insieme.

Come tradizione nel nostro speciale di fine anno potete trovare analisi dei prezzi di acciaio e materie prime siderurgiche; una panoramica dei temi di cronaca che hanno caratterizzato il 2021; e, ovviamente, il riassunto di quanto accaduto a Taranto, Terni e Piombino. Non solo: lo speciale riporta anche le interviste ai presidenti di Aim, Assofermet, Assofond e Federacciai.

Una pubblicazione gratuita che rappresenta anche il regalo che tutto lo staff fa alla community dell’acciaio, da sfogliare non solo come un "album dei ricordi", ma soprattutto come un utile riassunto da cui prendere spunto per proiettarsi verso un 2022 ricco di sfide.

Un nuovo anno in cui siderweb affiancherà la community siderurgica sempre con notizie, approfondimenti, webinar, report e quotazioni dedicate a chi vive “di” e “per” l’acciaio.

Clicca sull'immagine per scaricare lo speciale.