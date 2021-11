TenarisDalmine: oltre 20 milioni di investimenti

Versione stampabile

TenarisDalmine ha reso noto di aver «appena concluso un importante investimento di oltre 20 milioni di euro» per l’ampliamento di gamma del laminatoio FTM per tubi senza saldatura, al fine di produrre diametri maggiori, «così la nostra posizione sul mercato è ancora più solida», ha spiegato Michele della Briotta, presidente di Tenaris Europa e amministratore delegato di TenarisDalmine

Tanto che dal laminatoio FTM, ora, possono uscire tubi con diametro superiore ai 18 pollici (nella foto di testa), mentre fino a pochi giorni fa si poteva arrivare a 16, eliminando un ulteriore processo di laminazione e, spiega l’azienda, «i vantaggi sono molteplici, in primis quello ambientale, grazie al risparmio energetico dato dal venir meno della necessità di riscaldare nuovamente gli sbozzati per essere ri-laminati».

Si è trattato «di un progetto ad elevata complessità – ha detto Michele della Briotta, ma con questo investimento TenarisDalmine rende ancora più solida la sua posizione di leader nella produzione di tubi senza saldatura di grandi diametri per applicazioni complesse, andando nello stesso tempo ad aumentare capacità, ridurre lead-time di produzione e migliorare la sostenibilità del processo produttivo».

Il progetto, viene spiegato, «è stato suddiviso in tre fasi: quella di progettazione, in cui per più di un anno sono stati organizzati incontri settimanali tra le varie aree dell’azienda; poi quella esecutiva, dove, durante la fermata estiva dell’impianto, sono state apportate tutte le modifiche pianificate durante la fase di progettazione. Grazie all’imponente attività manutentiva straordinaria, ora ci sono molti macchinari nuovi e molti altri sono stati sensibilmente modificati. La terza e ultima fase è stata quella operativa, ossia quella in cui il laminatoio è stato rimesso in funzione dopo la manutenzione straordinaria, per poi arrivare a produrre in questi giorni la prima serie di tubi di questo nuovo diametro».