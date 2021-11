PANorami: la nuova Cassa depositi e prestiti

Versione stampabile Translated by Deepl

Oggi a Roma la presentazione del piano strategico 2022/2024 di Cassa depositi e prestiti. Con il cambio della governance (nuovo ad, stesso presidente), si è di fronte a una sfida importantissima, anche per il governo Draghi. All'insegna di un progetto diverso da quelli del passato: quello che Cdp abbia un ruolo da facilitatore, per affiancare la visione di trasformazione economica necessaria per affrontare le grandi transizioni che abbiamo di fronte.

Massimiliano Panarari

