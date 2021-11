Bilanci d’Acciaio: disponibile la seconda parte della ricerca

Versione stampabile Translated by Deepl

La filiera sotto la lente. Nella seconda parte dello studio "Bilanci d’Acciaio", da oggi disponibile nello shop di siderweb, gli approfondimenti di filiera e internazionali saranno i grandi protagonisti. Le 156 pagine della pubblicazione, disponibile in formato PDF, si basano sull’analisi dei bilanci di oltre 5.500 imprese nel triennio 2018-2020. Questo campione è stato suddiviso in sei macro-raggruppamenti: produzione, centri servizio, distribuzione, taglio e lavorazione lamiere, commercio di rottame e ferroleghe e utilizzatori di acciaio; ognuno di essi è stato studiato dal punto di vista della redditività, della solidità e della liquidità, con un confronto sia nel tempo (2018-2019-2020) sia tra i diversi cluster (micro-raggruppamenti in cui si articola ogni singolo comparto) che popolano i sei settori prima elencati.

Oltre a ciò, sono stati realizzati ulteriori due confronti: quello tra i comparti della filiera siderurgica “stretta” (produzione, distribuzione, centri servizio, taglio e lavorazione della lamiera, commercio di rottame e ferroleghe), prendendo in considerazione valore aggiunto, redditività, solidità e liquidità, e quello tra i "big player" internazionali del settore. Inoltre, è possibile trovare un approfondimento sugli investimenti del 2020 di oltre 170 imprese italiane di grandi dimensioni attive nella produzione di acciaio, nella fabbricazione di tubi, nella forgiatura, nella trafilatura a freddo, nel settore dei centri servizio e nella distribuzione.

Insieme alla prima parte dello studio, distribuita durante l’evento "Bilanci d'Acciaio 2021" del 18 novembre scorso e attualmente è disponibile nell’area shop di siderweb, la seconda parte del volume rappresenta un documento unico e irrinunciabile per studiare l’andamento economico del comparto italiano dell’acciaio nel triennio 2018-2020.