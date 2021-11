PANorami: la proposta di KKR per Tim

Versione stampabile Translated by Deepl

Il fondo anglosassone KKR ha manifestato l’intenzione, per ora «non vincolante e indicativa» e «amichevole», di lanciare un’offerta pubblica di acquisto su Tim. Il governo ha risposto che sarà applicata una vigilanza attiva. È lusinghiero il fatto che ci sia un ritorno di interesse di investitori stranieri per alcuni asset del nostro Paese, ma in questo caso serve che il carattere di controllo rimanga in mano pubblica, nell'interesse generale.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.