Il “caso siderweb”: appuntamento in Università

«Come pensate di introdurre la sostenibilità nelle vostre strategie?». «Scusi, ma se siderweb in Italia è unica in un oceano blu, un po' di concorrenza non favorirebbe invece un’innovazione costante?». «Siete presenti sui social? Se sì, che return rate avete?». Sono solo alcune delle domande frizzanti e curiose poste dagli studenti universitari ai quali nei giorni scorsi ho raccontato la community dell’acciaio. Due testimonianze in due Università bresciane, per presentare il caso siderweb e più in generale punti di forza e debolezza della filiera dell’acciaio.

In Università Cattolica del Sacro Cuore, al corso Ge.Co di Content Media Manager, curato dalla docente Alice Palumbo, ho parlato del “contenuto” come chiave di ogni strategia di comunicazione. Nel nostro caso, il contenuto è stata la chiave per la nascita di siderweb e sempre il contenuto - inteso come notizia, studio, approfondimento - si trasforma in ricerche, consulenze, pubblicazioni, eventi, come “Bilanci d’Acciaio” - giovedì scorso a Lecco l’approfondimento per la filiera delle trafile - proponendo alla community servizi sempre nuovi.

Insieme, abbiamo rivisto il video palindromo e la sigla di apertura 2021 di Made in Steel: l’intento, quello di cambiare il percepito di una filiera da “brutta, sporca, cattiva” verso una filiera sostenibile, digitale e innovativa, proprio grazie al contenuto e all’uso delle parole.

A seguire, mi sono trasferita nel suggestivo chiostro di Santa Chiara, all’Università degli Studi di Brescia. Lì, mi attendeva il professor Mario Mazzoleni, docente di Economia e Management, oltre che collega in alcuni tavoli tra cui il board del CSMT.

Una dinamica ora di "botta-risposta" tra me e il professore ha animato gli sguardi degli studenti del primo anno di studi. Abbiamo ripercorso la nostra storia, la nascita della Morandi Steel Spa, i valori di un business di famiglia, le sfide, i rapporti tra il management e le nuove generazioni, l’importanza di aggiornarsi continuamente facendo parte di una rete esterna di relazioni. Il nostro è stato un viaggio, partito dall’acciaio, e arrivato poi alle persone, le vere protagoniste di ogni storia, di ogni settore. E così, dalla siderurgia siamo tornati a me, a “Francesca”, al mio essere donna, mamma, moglie.

«Mi scusi - arriva una domanda da uno dei 90 studenti presenti -: come pensate nei prossimi anni di attrarre giovani talenti, nel vostro settore?». Troviamola insieme la risposta, ragazzi. Troviamola insieme, solo così sarà davvero efficace!