Il 18 novembre torna il premio «Bilancio d’Acciaio»

Non solo analisi. Il convegno del prossimo 18 novembre a Modena, che rappresenterà la presentazione nazionale dei risultati dello studio Bilanci d’Acciaio dopo l’anteprima dello scorso ottobre durante Made in Steel (CLICCA QUI per il programma e per iscriverti), sarà anche l’occasione per consegnare i premi "Bilancio d’Acciaio" a cinque imprese della filiera.

Il riconoscimento, sponsorizzato da COFACE, è giunto all’ottava edizione e si pone l’obiettivo di individuare, con riferimento in particolare all’ultimo anno di bilancio (il 2020), l’impresa con i tassi di crescita e di redditività più alti all’interno del comparto di attività, tenendo conto dell’impatto delle scelte di finanziamento attuate.

Gli indicatori analizzati per stilare la classifica finale saranno: tasso di redditività complessiva (ROA riferito all’ultimo esercizio disponibile), tasso di marginalità sulle vendite (incidenza dell’Ebitda sulle vendite nell’ultimo esercizio disponibile), redditività delle vendite (incidenza dell’Ebit sulle vendite nell’ultimo esercizio disponibile), incidenza degli oneri finanziari sull’Ebitda (nell’ultimo esercizio disponibile), rapporto di indebitamento complessivo (rapporto tra mezzi di terzi e mezzi propri nell’ultimo esercizio disponibile) e tasso di crescita del fatturato (media dell’ultimo triennio).

I premi assegnati durante l’appuntamento di Modena saranno relativi a cinque comparti di attività: produzione, prima trasformazione (fabbricazione di tubi e laminazione di semiprodotti), distribuzione, centri servizio e commercio di rottame e ferroleghe. Nel 2020 i vincitori dei premi furono: Acciaierie Bertoli Safau (produzione), Tubisteel (prima trasformazione), Sandrini Metalli (centri servizio), Tubifal (distribuzione) e SIRMET (commercio di rottame e Ferroleghe).

I premi "Bilancio d’Acciaio" saranno anche assegnati durante l’evento «Trafilerie: quali prospettive per il 2022?» che si terrà a Lecco il prossimo 11 novembre. In quell’occasione saranno premiate le aziende della filiera della trafila, in particolare appartenenti ai comparti delle trafilerie, delle viterie e bullonerie e dei mollifici.