PANorami: UniCredit-Mps, trattativa saltata

UniCredit e il ministero delle Economia e delle Finanze hanno comunicato ufficialmente l’interruzione dei negoziati per la potenziale acquisizione di Banca Monte dei Paschi di Siena. I partiti hanno salutato con favore la fine di questa trattativa, preoccupati per il numero di esuberi fatto intravedere da Mps. Resta la difficoltà di gestire in modo adeguato, severo, giusto e razionale una crisi di sistema.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.