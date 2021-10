ECCC, giornata conclusiva per l'evento AIM

Versione stampabile Translated by Deepl

Giornata conclusiva per l’ECCC di AIM a Bari. Ultime conferenze dedicate alla colata continua per chiudere la decima edizione dell’evento che ha raccolto in Puglia oltre 250 tecnici siderurgici, inchiodandone ai video un’altra cinquantina che ha seguito le sessioni da remoto.

Questi gli argomenti del programma odierno: Thin Slab Caster, Tundish – New Developments, Control System e Plant Engineering, Clicca qui per il programma completo.

Le conferenze possono essere seguite anche in streaming, previa iscrizione al seguente link www.aimnet.it/eccc2020. Il materiale resterà disponibile per un tempo limitato anche dopo la chiusura dell’evento