AIM trasforma Bari nella capitale della siderurgia

Versione stampabile Translated by Deepl

BARI – Non solo nel business, ma anche nello scambio di conoscenze tecniche la volontà di tornare a incontrarsi di persona ha fatto superare i timori legati alla pandemia. L’ECCC di AIM, infatti, che si è aperto oggi a Bari, ha saputo attirare oltre 250 persone, insieme a 50 collegate in teleconferenza, che trasformeranno per 3 giorni la città pugliese nella capitale mondiale delle tecnologie legate alla colata continua dell'acciaio.

L’evento, nato nel 1991 e giunto alla decima edizione, si è aperto con i saluti del presidente di AIM Federico Mazzolari, che ha dichiarato: «Sono molto felice di vedere così tante persone, anche se i segni della pandemia si sono fatti sentire. Siamo lieti essere comunque riusciti a offrirvi la possibilità di potervi incontrare e confrontare sulle tecnologie di colata. Questo è il primo evento internazionale in presenza dopo la pandemia e per questo assume un’importanza particolare».

Mazzolari ha anche tracciato un breve riassunto del legame tra l’Italia e l’ECCC, dal momento che il nostro Paese è stato uno dei più attivi nello sviluppo delle tecnologie legate alla colata continua, non solo sul fronte dei lingotti ma anche degli altri prodotti che sono diventati sempre più evoluti. «Non c’è tecnologia che non possa essere innovata» ha però ricordato Mazzolari, indicando che incontri come l’ECCC hanno proprio questo scopo: trovare qualcosa di nuovo attraverso il confronto.

Confronto che è stato il cuore anche del discorso di Riccardo Carli di Prosimet, presidente di sessione, che ha evidenziato come «la combinazione di punti di vista e dei dati che ognuno porta con sé porta all'elaborazione di modelli sempre più attendibili. Per il futuro, e per affrontare le sfide del futuro come decarbonizzazione e trasformazione digitale, avremo bisogno di persone sempre più preparate e competenti, ma che siano aperte al confronto per raggiungere le migliori soluzioni possibili».

L’ospite internazionale Christian Bernhard dell’Università di Leoben ha concentrato l’attenzione sui numeri e i temi dell’evento che ospita bene 26 sessioni tecniche in tre giorni e che, unite ai 23 espositori presenti, permettono di accedere a un patrimonio di informazioni molto importanti. «Vi invito a interagire il più possibile in questi tre giorni, a sfruttare ogni occasione di confronto, perché credo che solo così riusciremo a tornare tutti a casa veramente più arricchiti da un evento come questo».

Uno degli elementi più importanti dell’evento è comunque legato al fatto che si sia tornati a sentir parlare almeno cinque o sei lingue diverse nella stessa conference room, segno che c’è stata una forte volontà di superare i vincoli imposti dalla pandemia e riconquistarsi una sorta di normalità.

La mattinata è proseguita con le “Lectures”: Developments in continuous casting as reflected in the ECCC conferences 1991 to 2017 di P.R. Scheller, Università di Bergakademie Freiberg; Formation mechanism and new control technology for slab corner transverse crack of micro-alloyed steel di M. Zhu e Z. Cai della Northeastern University of China; Advanced technologies to improve quality of continuously cast slabs con C.H. Yim, D.G. Hong della Pohang University of Science and Technology, Korea e S.H. Kwon dei POSCO Research Laboratories.

Per visualizzare il programma completo delle conferenze e iscriversi alla piattaforma per seguire i lavori in streaming è possibile seguire questo link www.aimnet.it/eccc2020.