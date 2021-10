Bluair: la plastica a supporto della siderurgia

Versione stampabile Translated by Deepl

Quello che è stato inaugurato ieri a San Giorgio di Nogaro (Ud) è l’unico impianto in Italia (nella foto di testa) in grado di produrre Bluair, il polimero – frutto della ricerca di Iren e IBlu – in grado di sostituire il carbone e i suoi derivati come agente riducente e ottimizzatore di processo nella produzione di acciaio da forni elettrico.

Alla base degli studi che hanno portato alla creazione di quella che è a tutti gli effetti una materia prima seconda, c’era la volontà di recuperare e riciclare, con l’obiettivo finale di dare nuovo slancio a quella economia circolare che non può che essere l’obiettivo di una società che vuole definirsi davvero evoluta e rispettosa dell’ambiente.

E quindi si è pensato di «partire da un rifiuto che altrimenti finirebbe in discarica o in termovalorizzatore», per realizzare un prodotto che ha, come spiega Gianni Vittorio Armani, l’amministratore delegato del gruppo Iren, non solo la caratteristica virtuosa di poter essere riutilizzato nella filiera siderurgica, ma che per questa risulta anche economicamente vantaggioso, contribuendo a renderla ancora più competitiva.

Il progetto è nato una decina di anni fa, quando Bluair ha iniziato ad essere utilizzato in un’acciaieria voestalpine, per poi approdare in Italia, dov’è stato dapprima utilizzato in Feralpi ed oggi, come spiega Roberto Conte, amministratore delegato di IBlue, sono più di una dozzina le acciaierie che lo utlizzano.

Ma gli obiettivi di Iren e IBlu – forti delle certificazioni che attestano un abbattimento delle emissioni di CO2 di oltre il 30% grazie all’utilizzo di Bluair – sono decisamente più ambiziosi, visto che è già stato deliberato un investimento di 9 milioni di euro entro il 2022 (che si aggiungeranno ai 12 che si sono resi necessari per realizzare l’impianto esistente) per puntare a raddoppiare la produzione annuale del polimero brevettato, che attualmente è di 70mila tonnellate.