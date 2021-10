Centro Inox: al via il terzo corso avanzato

Versione stampabile Translated by Deepl

Prende il via oggi la terza edizione del “Corso avanzato sugli acciai inossidabili” organizzato dal Centro Inox in collaborazione con AQM Centro servizi tecnici alle imprese, in modalità online. Il percorso formativo è sviluppato in sei giornate “a tema” e, fanno sapere dall’associazione che riunisce i produttori nazionali di acciaio inossidabile, vuole «fornire un’ampia preparazione tecnica ed essere un’occasione di aggiornamento delle proprie conoscenze sui temi inerenti la filiera del settore dell’inossidabile. Gli argomenti trattati, rispetto alla passata edizione, sono stati aggiornati e integrati con temi innovativi».

Giovedì 21 ottobre si parlerà di “Condizioni tecniche di fornitura: lunghi, piani, tubi saldati - documenti di controllo - riferimenti normativi”; martedì 26 ottobre di “Finiture e trattamenti”; giovedì 28 ottobre di “Saldatura e giunzioni”; giovedì 4 novembre al centro ci sarà “La corrosione: cause, morfologie tipiche, criteri di scelta ottimali”. Martedì 9 novembre, infine, ci saranno momenti pratici applicativi nel laboratorio di AQM, nonché un momento dedicato al metal additive manufacturing.

Ecco i contatti cui fare riferimento per ulteriori informazioni: per AQM valentinalombardi@aqm.it e il telefono 030/9291784; per Centro Inox eventi@centroinox.it e i numeri 02/86450559 oppure 02/86450569.