Colata continua: torna in Italia l'ECCC

L’ultima edizione ospitata dall’Italia era stata quella del 2008, quando la Conferenza si tenne a Riccione. Erano seguite le tappe a Düsseldorf nel 2011, a Graz nel 2014 e a Vienna nel 2017. L’edizione 2020 era stata poi rimandata al 2021 a causa della pandemia di Covid-19. Ora finalmente ci siamo: si apre mercoledì 20 ottobre a Bari la 10^ Conferenza Europea sulla Colata Continua dell’Acciaio – ECCC (European Continuous Casting Conference), organizzata dall’Associazione Italiana di Metallurgia in collaborazione con siderweb – La community dell’acciaio.

La Conferenza tratterà tutti gli aspetti dei più recenti sviluppi e innovazioni nella colata continua dei prodotti piani e lunghi, degli acciai al carbonio, degli acciai inossidabili e degli acciai speciali. Le sessioni tecniche saranno accompagnate da uno spazio espositivo di rilievo, con oltre 20 aziende rappresentate, pronte a incontrare di persona gli operatori presenti, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza a garanzia del benessere di tutti i partecipanti.



Scopo dell’evento triennale è favorire lo scambio di informazioni ed esperienze relative alle più recenti tecnologie e innovazioni nel campo della colata continua, tra i produttori di acciaio, gli impiantisti, i ricercatori e i professionisti, sia di estrazione industriale che accademica. ECCC 2021 si pone, inoltre, l’obiettivo di costituire un punto di riferimento e di definire gli orientamenti futuri in questo settore.



ECCC 2021 si terrà a Bari, al Nicolaus Hotel in via C.A. Ciasca 27. Per ulteriori informazioni basta consultare il sito ufficiale della Conferenza www.aimnet.it/eccc2020. È a disposizione anche la segreteria di AIM (+39 02 76021132, aim@aimnet.it).