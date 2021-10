EMO MILANO 2021: più di 60mila presenze da 91 Paesi

Versione stampabile

L’industria manifatturiera mondiale ha risposto al richiamo di EMO MILANO 2021: sono state oltre 60mila le presenze, da 91 Paesi, all’evento che si è tenuto a fieramilano Rho dal 4 al 9 ottobre, in parziale concomitanza con Made in Steel. A fronte di una presenza di espositori esteri pari al 60% del totale, si legge in una nota, i visitatori stranieri sono stati il 30%.

«In un momento storico particolarmente complesso, con l’emergenza sanitaria non ancora completamente rientrata - ha detto Luigi Galdabini, commissario generale EMO MILANO 2021 - EMO ha mostrato la sua autorevolezza, richiamando a Milano tutti gli operatori che avevano il via libera a muoversi dai propri Paesi di origine». Alfredo Mariotti, direttore della manifestazione, ha affermato: «Sono numerosissimi gli espositori che hanno espresso piena soddisfazione per i risultati ottenuti in questi sei giorni. Visitatori qualificati e molto motivati, organizzazione puntuale della mostra in tutti i suoi dettagli, non ultimi quelli legati alla sicurezza, sono alcuni degli apprezzamenti più comuni ricevuti sia dalle imprese habitué della mondiale per la lavorazione dei metalli, sia da quelle che non avevano particolari esperienze pregresse di partecipazione».

Novità di EMO MILANO 2021, si legge ancora nella nota, è stato Speakers Corner che ha proposto oltre 80 speech e approfondimenti a cura di espositori e organizzatori. A questi si sono aggiunti 20 incontri ospitati nell’area EMO ADDITIVE a cura di AITA-Associazione Italiana Tecnologie Additive. Oltre 2mila le presenze agli incontri e circa 3mila utenti collegati da remoto grazie al servizio di live streaming.

La prossima edizione di EMO MILANO si terrà a ottobre 2027.