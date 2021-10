Made in Steel 2021 oltre le attese: l’acciaio rinasce e riparte

Versione stampabile Translated by Deepl

Con 13.505 presenze da 68 Paesi, l'edizione 2021 di Made in Steel è andata oltre le attese. E questi non sono gli unici numeri positivi che caratterizzano la Conference & Exhibition che si è chiusa giovedì a fieramilano Rho: i padiglioni 9 e 11 hanno accolto dal 5 al 7 ottobre 184 espositori, di cui 22 esteri, su una superficie espositiva di circa 10.000 metri quadrati. In tutto 15 i Paesi rappresentati dagli espositori.

Digital MIS - Expoplaza, la piattaforma digitale di Made in Steel 2021 a supporto del business, luogo d’incontro virtuale tra visitatori ed espositori, e il sito www.madeinsteel.it, sono stati utilizzati complessivamente da 42.679 utenti, generando 134.086 visualizzazioni di pagina.

«Parlano i numeri e questa affluenza mi ha meravigliato - ha detto Emanuele Morandi, presidente e amministratore delegato di Made in Steel (nell'immagine in basso) -. È stata una tre giorni entusiasmante: c’era grande attesa e tanta voglia di incontrarsi, ma anche la volontà di capire dove sta andando il settore dell’acciaio. La filiera è al centro di un terremoto, tra aumento dei prezzi a carenza di materie prime, impennata del costo dell’energia e dazi. Tutti temi che abbiamo approfondito durante questa nona edizione di Made in Steel. Ancora una volta l’evento si è confermato un porto sicuro per gli operatori della filiera, dove fare business e confrontarsi: è una bussola per orientarsi tra le violente ondate che stanno scuotendo il nostro mercato, un radar per intercettare i trend del futuro».

Molto positive anche le performance dei canali social dell’evento (Facebook, Instagram e Linkedin), che nei tre giorni della manifestazione hanno generato più di 80mila visualizzazioni complessive.

La siderweb TV, il canale creato appositamente per questa edizione di Made in Steel, ha trasmesso in live streaming oltre 20 ore di convegni in diretta dalla siderweb Conference Room, di interviste ai protagonisti della filiera dell’acciaio, di approfondimenti e video istituzionali degli espositori. Sul canale YouTube di siderweb si sono superate le 7mila visualizzazioni.

Made in Steel - realizzato grazie al supporto di BPER Banca - è stato il primo evento internazionale in presenza per l’acciaio nel mondo dallo scoppio della pandemia. Ha offerto ai protagonisti della filiera siderurgica, agli operatori, a espositori e visitatori un ricco calendario di convegni di alto livello, con oltre 30 relatori dall’Italia e dal mondo, tra cui Alec Ross, consigliere all’innovazione dell’amministrazione Obama. Made in Steel ha ospitato, mercoledì 6 ottobre, l’assemblea annuale di Federacciai.

La decima edizione di Made in Steel si terrà tra due anni. Arrivederci al 2023!