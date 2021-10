MetalsHub: efficienza e ambientalizzazione grazie al trading digitale

Versione stampabile

Utilizzare il trading digitale per migliorare l’efficienza dell’azienda e ridurre le emissioni di Co2 acquistate. Sono questi alcuni dei “vantaggi” su cui punta la piattaforma Made in Germany MetalsHub presente a Made in Steel per ampliare la propria presenza sul mercato italiano. Siderweb ha intervistato Frank M. Jackel, uno dei fondatori della piattaforma.

Dottor Jackel da quando l’avete fondata nel 2016 Metalshub ha registrato una continua crescita, qual è il segreto di questo successo?

Credo che una delle motivazioni principali sia legata al fatto che le aziende siderurgiche negli ultimi anni puntano molto sull’efficienza. Uno degli elementi che consentono di recuperare efficienza è senza dubbio l’introduzione di tool digitali nel proprio business quotidiano, e MetalsHub risponde a questo bisogno. Noi inoltre siamo un sistema espressamente studiato per l’industria siderurgica, questo perché noi stessi veniamo dal settore, ne conosciamo i bisogni e quindi abbiamo potuto studiare un sistema customizzato per l’acciaio, che risponde al 100% alle esigenze degli operatori, e non un sistema generico che poi deve essere adattato. Questo inoltre facilita anche l’utilizzo del sistema che risulta quasi naturale senza aver bisogno di una lunga formazione per gli operatori. Se a questo si aggiunge il fatto che siamo riusciti a creare un grandissimo network di aziende si innesca un volano di crescita quasi spontanea.

Come funziona a grandi linee il vostro sistema?

In poche parole, è una piattaforma digitale basata su sistemi Cloud, che può essere messa in comunicazione direttamente con i sistemi ERP e gestionali delle aziende. La piattaforma propone un matchmaking tra domanda e offerta. Trader e produttori di materie prime caricano la disponibilità di prodotti e la quantità e le aziende siderurgiche possono procedere con l’acquisto. Il valore aggiunto è che una volta che la transazione è stata completata il nostro sistema genera automaticamente il contratto, compilato in tutte le sue parti essenziali. Questo è un grande vantaggio in termini di “burocrazia” per le aziende, anche perché il contratto entra direttamente nell’ERP dell’azienda, oltre che essere una garanzia importante per entrambe le parti coinvolte nella transazione.

Tra i vantaggi del vostro sistema si parla anche di riduzione delle emissioni di Co2, può spiegare meglio?

Questo è un aspetto interessante. Credo che chi è in questo settore sappia bene che ci sono diverse tipologie di emissioni: quelle dirette, le indirette ad esempio quelle legate al trasporto, e le Scope3 vale a dire quelle che vengono acquistate con i vari prodotti ad esempio le materie prime. Noi lavoriamo su quest’ultime, tra le informazioni che vengono inserite nei prodotti da vendere deve essere indicato anche il livello di emissioni necessario alla produzione della singola materia prima. In questa maniera gli acquirenti possono sapere in maniera trasparente e certificata quanta Co2 stanno acquistando ed addirittura selezionare il produttore per livello di emissioni, premiando ad esempio quelli che ne rilasciano una quantità inferiore. In questo modo anche chi ha livelli al momento superiori ai competitor può essere spronato a migliorare le proprie performance ambientali per non perdere quote di mercato. E questo, inoltre, credo diventerà molto importante date le nuove politiche ambientali europee. Le stesse aziende potranno dimostrare alle autorità di riferimento non solo quanta Co2 emettono, ma anche quanta ne acquistano.

La vostra piattaforma nasce in Germania, quanto è diffusa in Italia? Avete una stima delle aziende italiane che vi aderiscono?

Posso dire che ci sono alcune acciaierie che utilizzano la nostra piattaforma, abbiamo iniziato a proporci sul mercato italiano circa due anni fa, l’impressione però è che rispetto ad esempio al mercato tedesco o francese le aziende del vostro Paese abbiano qualche diffidenza in più sulle transazioni digitali. Inoltre, qualcuno vuole mantenere riservato il fatto che utilizzi il nostro portale. Forse i trader sono i nostri clienti più diffusi in Italia con l’obiettivo però di vendere all’estero. Resta il fatto che essendo l’Italia il secondo mercato europeo per l’acciaio resta per noi un obiettivo importante di sviluppo, ma credo che la nostra soluzione per le ragioni che ho descritto prima possa aiutare anche le aziende italiane. Ed è anche la ragione per cui siamo stati presenti a Made in Steel

Recentemente avete annunciato l’adesione del gruppo GMH alla vostra piattaforma qual è il prossimo obiettivo?

Uno dei nostri obiettivi per il prossimo anno è quello di poter ampliare il portfolio proposto ed allargare la nostra soluzione anche ad altre tipologie di metalli, ad esempio nelle aree coperte dall’LME. Abbiamo contatti in corso con altri importanti gruppi siderurgici che vorrebbero gradualmente iniziare ad utilizzare il nostro sistema, ma le trattative al momento sono ancora in fase riservata. Posso però dire che quest’anno abbiamo triplicato in termini di fatturato le transazioni avvenute sulla piattaforma raggiungendo il miliardo di dollari circa. Il nostro obiettivo per il 2022 è quello di ripetere l’impresa e triplicare nuovamente il valore e raggiungere i 3 miliardi di dollari di transazioni completate.

Che effetto le fa dopo il lungo periodo di pandemia tornare ad incontrare i clienti in fiera?

È stato liberatorio. Ho incontrato in fiera persone che negli ultimi due anni avevo visto solo in video call, poterli conoscere, prendere un caffè insieme è un qualcosa che fa la differenza. E questo ricalca un po’ anche la nostra filosofia, non vogliamo sostituire le interazioni tra le persone o i rapporti umani, ma renderli solo più semplici per evitare che la burocrazia rubi tempo alle relazioni interpersonali.