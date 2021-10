Un 2021 complicato per l'ossitaglio. Problemi dalla volatilità dei prezzi

Versione stampabile Translated by Deepl

Se l’aumento dei prezzi che ha caratterizzato la prima parte dell’anno, in particolare per gli acciai piani, ha fatto sorridere i produttori, dall’altro ha creato non poche difficoltà agli utilizzatori. È il caso della Cristofoletti Lamiere, azienda che ha sede a Cellatica (Brescia), che si occupa di taglio, sia al plasma che con ossitaglio.

I prezzi delle lamiere da inizio anno – spiega il responsabile commerciale dell’azienda Andrea Bonardi – sono saliti in maniera importante. Questo ci ha creato difficoltà con i clienti e molta incertezza degli acquisti, non sapendo se fosse il momento giusto per approvvigionarsi oppure se fosse meglio aspettare. Per fortuna abbiamo un grande magazzino ci ha consentito di far fronte alle richieste e di ottimizzare il timing degli acquisti.



Ora la richiesta come è?

Adesso la richiesta è tanta. Abbiamo comunque lavorato molto quest’anno, nonostante l’aumento dei prezzi e la difficoltà di comunicarlo e farlo accettare ai clienti.



La produzione di prodotti piani in Italia è destinata a diminuire e c’è una forte importazione, risentirete della diminuzione della produzione nazionale?

Sicuramente se ci sarà una diminuzione della produzione nazionale ne risentiremo, poiché saremo costretti a comprare dall’estero, magari a prezzi più alti.



Come avete risentito della pandemia?

L’epidemia un po’ ci ha segnato, provocando un rallentamento dell’attività. Nel post Covid secondo me stiamo andando molto bene. Appena siamo tornati alla normalità abbiamo recuperato ciò che abbiamo perso in quei mesi.



Avete difficoltà a trovare manodopera specializzata nel vostro settore?

Un po’ sì. Qualche anno fa riuscivi a trovare più giovani che erano disposta a lavorare in fabbrica, un lavoro certo più duro rispetto a quello di ufficio ma ben remunerato. Ora trovi soprattutto personale straniero. Si fatica a trovare e formare giovani a livello di taglio e anche di magazzini. Non è facile reperire personale e formarlo per il taglio del metallo, per questo anche noi ci stiamo muovendo per formare internamente i nostri lavoratori, preparandoli al meglio nell’utilizzo delle varie macchine.



Come vede la prospettiva del mercato dell’acciaio?

Secondo me al momento sta subendo una leggera flessione, nel senso che il prezzo sta scendendo. Secondo noi però non ci sarà un crollo definitivo. I prodotti che acquistiamo siano scesi in maniera relativa e contiamo su una stabilizzazione. I prezzi, comunque, non li facciamo noi sono risultati di logiche che spesso sono fuori dal nostro controllo. Anche nel nostro mercato piò esserci più o meno lavoro ma i prezzi possono crescere comunque. Con un mercato sempre più internazionale, l’Europa e più soggetta a subire le dinamiche dei prezzi che a influenzarne le tendenze.