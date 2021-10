Marzorati: "Nel 2021 il recupero e la ripartenza"

Versione stampabile Translated by Deepl

«Prima il recupero e poi la decisa ripartenza». Eugenio Marzorati, amministratore delegato di Cogne Acciai Speciali dagli stand di Made in Steel e dal suo osservatorio ha fornito una lettura dell’anno in corso per l’acciaio. E per l’azienda che guida anche sul fronte degli investimenti

Il 2021 è stato un anno formidabile per l’acciaio, ma l’inossidabile come si è comportato?

Sicuramente abbiamo avuto un recupero importante rispetto al ridimensionamento del 2020 dovuto al Covid. Seppur non siamo ancora ai livelli degli anni precedenti. Nel 2021 ci sono state due fasi, prima il recupero e poi la decisa ripartenza. Quest’anno ci porteremo ad un volume leggermente inferiore rispetto agli standard normali che per noi sono le 175 – 180 mila tonnellate di prodotto, ovvero a quota 170 mila.

Quali sono state le dinamiche principali che hanno caratterizzato il mercato di quest’anno?

Come dicevo nella prima parte dell’anno c’è stato un lento recupero, nella seconda un’accelerazione. E ora si va verso un riequilibrio, ovvero dall’extra domanda a livelli più ordinari.

Cosa vi aspettate per il 2022?

Ci aspettiamo un buon anno anche leggendo le dinamiche mondiali dell’acciaio. Non dobbiamo dimenticare che la Cina ha deciso di non esportare più acciaio e questo porterà ad un maggior equilibrio tra domanda e offerta europea.

Avete avviato una serie di investimenti per il miglioramento della qualità dei vostri prodotti. A che punto sono? Avete in programma ulteriori interventi?

La progettazione è in linea con il nostro piano di aumento della complessità dei nostri prodotti. Ovvero oltre alle classiche commodity dell’acciaio inossidabile studiamo quei prodotti tendenzialmente più difficili a livello di progetto per soddisfare la clientela più esigente. Che normalmente si situa ad esempio nell’automotive, nell’aerospaziale, nel medicale. Anche l’anno scorso avevamo un piano di investimenti che abbiamo incrementato in corso d’opera. E quest’anno pure abbiamo varato un ottimo piano.

Dai fondi del Pnrr cosa vi aspettate?

Avremo probabilmente dei ritorni in termini di richiesta di materiali sui progetti legati ai finanziamenti del piano. Ma noi direttamente non ci aspettiamo nulla.

È la prima volta che partecipate a Made in Steel. Come sta andando la fiera? Che effetto fa tornare ad incontrarsi dopo quasi due anni di restrizioni legate alla pandemia?

C’era grande voglia di tornare a fare business in presenza. L’incontro e il contatto diretto sono sicuramente un valore aggiunto.