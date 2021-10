Made In Steel continua in versione digitale

Versione stampabile

L’edizione fisica si è chiusa ieri come un grande successo. Made in Steel 2021 però continua in forma digitale. Oggi e nei prossimi giorni proseguirà la pubblicazione delle interviste realizzate in fiera, a partire dalla nostra siderwebTV che prosegue anche oggi con un palinsesto ricco di contenuti e di ospiti.

Oggi on line le interviste video di: Alessandro Banzato, presidente Acciaierie Venete; Flavio Bregant, direttore generale Federacciai; Riccardo Benso, presidente Assofermet; Luigi Rapullino, ad Sideralba; Federico Mazzolari, presidenre AIM; Massimo Zoppegni, presidente Centro Inox e Stefano Vittorio Kuhn, coordinatore commerciale territoriale Lombardia di BPER Banca.