Acciaio: il premio “Cipriani” di ArcelorMittal CLN

Versione stampabile Translated by Deepl

Un riconoscimento, anzi tre, visto che a riceverlo sono stati proprio tre giovani ricercatori, autori di tesi di laurea e dottorato di ricerca, «che si sono distinti nel trattare argomenti “breakthrough” – questa la motivazione – legati alla metallurgia in senso lato».

Si tratta del premio “Amulio Cipriani”, patrocinato dal Gruppo CLN, «per onorare la sua peculiare capacità – ha spiegato nel corso della cerimonia di consegna Carlo Malasomma, che con lui ha condiviso molti anni di attività, ma soprattutto di amicizia – nel saper ispirare le giovani generazioni in un ambito di innovazione e cambiamento».

Cipriani, scomparso nel 2019, è stato uno dei protagonisti, per oltre 60 anni, del panorama della siderurgia italiana, prima con il gruppo francese Usinor di cui fu direttore generale per l’Italia e protagonista del passaggio che ha portato alla nascita di Arcelor nel 2002, diventando poi consulente del Gruppo CLN nel 2015.

A ricevere il premio “Amulio Cipriani” sono stati Gianluca Dall’Osto, per “Ricerche nei processi metallurgici sull’abbattimento della CO 2 ”; Valentina Trombetta, per “Bricchettatura delle polveri di acciaieria per il riciclo nei forni elettrici” e Giacomo Villa, per “Studi relativi alla realizzazione di acciai Alto-Resistenziali ad alta concentrazione di Mn eAl”.

«Il premio in nome di chi ha dedicato più di 60 anni nella siderurgia Italiana, non è soltanto un giusto riconoscimento a progetti inovativi, ma anche un incoraggiamento per giovani professionisti “in-nuce” che unisce in maniera equilibrata e con intelligenza la passione per l’innovazione insieme all’onestà intellettuale senza la quale ogni progetto di vita e professionale non avrebbero ragion d’essere».