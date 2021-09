PANorami: Germania, tentativo di innovazione

Versione stampabile

Al di là dei numeri precisi dei seggi che verranno assegnati, il senso del voto tedesco sembra essere un tentativo di innovazione. E per la prima volta in modo così marcato per la potenza trainante dell’Ue, lo scacchiere politico è instabile e aperto a possibili coalizioni.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.