«Il momento è straordinario, servono strumenti nuovi»

«L’acciaio è oggettivamente predittivo dell’andamento dell’economia e ne tocca tutti gli ambiti. Oggi stiamo vivendo un momento straordinario e credo che sia un’occasione da non perdere: BPER Banca ha l’ambizione di giocare questa partita da protagonista, mettendo a disposizione della filiera strumenti nuovi». E tra questi, ha sottolineato Stefano Vittorio Kuhn, Coordinatore Commerciale Territoriale Lombardia di BPER Banca, al webinar con cui siderweb ha presentato la nona edizione di Made in Steel, ci sono «strumenti come i basket bond, che non siano semplici finanziamenti bilaterali, che sono certo importanti ma che non possono essere l’unica risposta». Inoltre, «ci siamo dotati di una Corporate Investment Banking, guidata da Marco Mandelli, perché crediamo che questa industry meriti specialisti dedicati, con competenze specifiche».

Per BPER Banca, ha detto Kuhn, Made in Steel è l’occasione per ribadire la propria volontà di «essere partner della filiera. Credo sia in arrivo una stagione di investimenti importanti, in cui ci piacerà esercitare un ruolo di primo livello, anche per la responsabilità derivante dalla nostra dimensione sul territorio nazionale». «Siamo pronti a fare la nostra parte» ha assicurato, sottolineando che già oggi «abbiamo cifre importanti che sostengono l’acciaio nazionale: qualche miliardo di euro».

In uno scenario che sta però cambiando a ritmi sconosciuti. «Mancanza di materiale, volatilità, costo crescente dell’energia sono tutti argomenti che richiederanno la costruzione di strumenti nuovi, che devono tener conto di variabili che saranno sempre più incisive rispetto a quanto fossero negli anni scorsi» ha spiegato. Non è possibile dare una risposta a una domanda nuova con strumenti vecchi: per questo BPER mette a disposizione non solo una «gamma finanziaria di supporto, ma anche di consulenza».