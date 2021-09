L’acciaio cambia e le banche devono farlo con lui

Versione stampabile

Il webinar “Mercato & Dintorni”, interamente dedicato agli acciai speciali – “Un 2021 in tensione, un 2022 tutto da scrivere” era il tema – si è rivelato interessante anche grazie al contributo di Stefano Vittorio Kuhn, coordinatore commerciale territoriale per la Lombardia di BPER Banca, che ha permesso di avere informazioni anche riguardo al punto di vista del settore creditizio.

«Lo strappo che il settore siderurgico sta vivendo – ha detto – mostra come sia importante saper gestire le fasi che via via si presentano, adeguandosi ad esse, ma soprattutto governandole».

BPER Banca, ha spiegato, «è attenta a ciò che avviene e noi che siamo più vicini agli addetti ai lavori siamo certi che, anche con la nostra collaborazione, sapranno gestire gli andamenti e ammortizzarne gli effetti».

Il sistema bancario, dal canto suo, «dovrà essere pronto ad adeguare le strategie – ha chiarito il coordinatore commerciale territoriale per la Lombardia di BPER Banca – anche con dei basket bond di filiera ai quali stiamo pensando»

Ovvio, ha spiegato Stefano Vittorio Kuhn, che «tutte le misure dovranno poi essere tarate sugli scenari che si presenteranno e l’esempio dei costi energetici attuali è indicativo rispetto alla velocità con cui ci si dovrà muovere», e soprattutto «le banche dovranno avare la capacità di integrarsi con i settori, tipo quello siderurgico, nei quali sono chiamate ad operare».

Il coordinatore commerciale territoriale per la Lombardia di BPER Banca ha poi chiarito che «il nostro primo obiettivo è quello di conoscere meglio tutte le dinamiche che caratterizzano la filiera, per poi mettere in campo anche uno sforzo di fantasia per essere pronti a trasformare la nostra grande disponibilità in strategie condivise».

Stefano Vittorio Kuhn, sollecitato da Lucio Dall’Angelo, direttore generale di siderweb, ha quindi spiegato che «al momento non vedo il rischio di aumenti dei tassi e potrei quindi indicare a chi deve predisporre i propri piani di investimento di tener conto di una situazione di mercato che, con una metafora, è tenuto “sotto narcosi” da scelte economiche superiori e di approfittarne per fare scelte coraggiose».