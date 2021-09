Il punto con siderweb

Versione stampabile Translated by Deepl

Grandi poli siderurgici: dove eravamo rimasti

AST in attesa di conoscere il proprio futuro. Acciaierie d'Italia alle prese con una difficile ripartenza. A Piombino prevale l'incertezza. La situazione dei principali poli siderurgici alla ripresa dopo la pausa estiva nel punto con il direttore responsabile di siderweb, Davide Lorenzini.

Il 21 settembre la presentazione ufficiale di Made in Steel

Comincia tra pochi giorni la nuova stagione degli webinar di siderweb. Prima si parlerà di acciai speciali, poi della nona edizione di Made in Steel. Alcune anticipazioni con Lucio Dall'Angelo, direttore generale di Made in Steel.