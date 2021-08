Steel spa: «Made in Steel occasione di riscatto»

Versione stampabile Translated by Deepl

Un’occasione di riscatto, dopo un 2020 di incertezza e di flessione di fatturato e margini a causa della pandemia di Covid-19. A maggior ragione in un periodo in cui «il mercato siderurgico è sempre più in crescita». Questo sarà Made in Steel per Steel spa, azienda di Sarmato, in provincia di Piacenza, specializzata nella distribuzione di barre laminate, fucinate, rettificate e trafilate in acciai speciali. «Abbiamo deciso di tornarvi come espositori perché è una vetrina per mostrarci ai nostri clienti, un punto di incontro – spiega la CFO Greta Gatti -, un momento importante per gli scambi commerciali».

Al 30 giugno scorso, Steel spa aveva già raggiunto il fatturato dell’intero 2020. «Puntiamo a ottenere un giro d’affari di 35-40 milioni di euro nel 2021, con una crescita di quasi il 40% rispetto allo scorso anno, dovuta anche all’aumento dei prezzi». Una tendenza, questa, che ha portato l’azienda a essere più cauta nella propria strategia di acquisto, mantenendo però al centro la domanda e le necessità della sua clientela: «Chiusura dei mercati russo e cinese e parte, stiamo cercando di acquistare il materiale necessario per il riempitivo di gamma senza saturare i nostri magazzini, per non rischiare l’overstock, visti i livelli di prezzo che stiamo vedendo. Compriamo in modo mirato e adeguato alle nostre necessità».

C’è anche «una certa difficoltà a reperire materiale, ma abbiamo i nostri canali. Stiamo anche cercando di espanderci sul mercato estero, visto che la Cina ha deciso per una serrata delle esportazioni». E se il mercato di Steel spa è prettamente nazionale, con «l’80% del fatturato che viene generato in Italia», il mercato europeo «si sta riprendendo e sta avendo un impatto notevole».

Insomma, «la situazione è sempre ancora un po’ incerta» a causa della pandemia, ma «la domanda è molto buona e il 2021 sarà sicuramente un anno proficuo e di riscatto rispetto al 2020. Speriamo che continui così anche nel 2022».

Per prepararsi al meglio, l’azienda è pronta a investire sui propri impianti e per la riorganizzazione dei magazzini, «per migliorare la nostra attività e il servizio al cliente».