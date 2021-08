Tempo di vacanze anche per siderweb

Versione stampabile Translated by Deepl

La community dell’acciaio si gode le meritate vacanze dopo una prima parte di 2021 straordinaria, e anche siderweb si prende due settimane di riposo. I nostri uffici resteranno chiusi dal 9 al 20 agosto compreso torneremo invece operativi dal 23 agosto.

L’area news del sito non verrà dunque aggiornata, mentre continuerà ad informarvi quotidianamente la nostra rassegna stampa consultabile utilizzando questo link.

Per l’estate 2021 In home page potete comunque trovare alcuni dei principali approfondimenti prodotti nelle ultime settimane e che potrebbero essere uno spunto interessante per provare ad immaginare cosa succederà al rientro

Dato che numerose aziende sono ormai ferme vi consigliamo di dare un’occhiata anche alla nostra area shop per poter scaricare gli e-book che vi siete persi nel 2021.

Non resta altro da fare che augurarvi buone vacanze da parte di tutto lo staff di siderweb.