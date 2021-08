Made in Steel: prenota il tuo biglietto

Versione stampabile Translated by Deepl

La biglietteria di Made in Steel è aperta. La partecipazione alla nona edizione della manifestazione è gratuita, ma è obbligatoria la registrazione online, che richiede solo pochi click.

Da oggi puoi scaricare il biglietto che ti permetterà di accedere alla principale Conference & Exhibition del Sud Europa dedicata alla filiera siderurgica, in programma dal 5 al 7 ottobre 2021 a fieramilano Rho (Milano), dalle ore 9:30 alle ore 18:30.

Clicca sul pulsante per accedere all’area di preregistrazione.



Il biglietto ti permetterà di accedere all'area espositiva e di partecipare ai tanti convegni in agenda, da poco ufficializzata. Il tutto in sicurezza e nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid-19.

L’inaugurazione ufficiale della manifestazione sarà martedì 5 ottobre alle 10:30 con «Made in Steel 2021 - Il futuro si plasma sull'acciaio». Un appuntamento per approfondire le tematiche cardine della Conference & Exhibition della filiera dell’acciaio, ovvero innovazione e sostenibilità. L’evento, dopo il saluto di Emanuele Morandi (CEO Made in Steel), Luca Palermo (Amministratore Delegato Fiera Milano), Alessandro Banzato (Presidente Federacciai), Riccardo Benso (Presidente Assofermet) e Stefano Rossetti (Vice Direttore Generale Vicario BPER Banca), sarà caratterizzato da una lectio magistralis di Alec Ross (Autore & Consigliere all'Innovazione dell'amministrazione di Barack Obama). Atteso anche l’intervento del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini (invitato).

Martedì pomeriggio alle ore 14:30, «STEEL VISION: prepararsi all’acciaio del domani», un convengo nel quale il nuovo assetto geopolitico e produttivo sarà protagonista, con un’attenzione al profilo della filiera dell’acciaio dei prossimi anni. Ne parleranno, intervistati da Stefano Ferrari (siderweb) e Lucio Dall’Angelo (siderweb), Barbara Beltrame (Vice Presidente Confindustria per l'Internazionalizzazione), Fernando Espada (Presidente Eurometal), Mario Caldonazzo (Vice Presidente Eurofer) e Gianpietro Benedetti (Presidente Gruppo Danieli).

Mercoledì 6 ottobre, alle 10:30, focus su un settore fondamentale per l’acciaio, quello delle costruzioni. «POLIS, innovazione e sostenibilità per una nuova idea di mondo» è il titolo della tavola rotonda dedicata alla concezione delle città future, alla realizzazione di reti fisiche e virtuali all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità, con l’acciaio che si candida ad essere uno dei protagonisti di questa transizione. Si confronteranno su questo tema, moderati da Lucio Dall’Angelo (siderweb) e Emanuale Norsa (Kallanish e collaboratore siderweb), Davide Albertini Petroni (Vice Presidente Confindustria Assoimmobiliare), Carlo Mapelli (Professore Ordinario PoliMi e consigliere Acciaierie d'Italia), Renato Mazzoncini (CEO A2A), Yvonne Ruf (Partner and Member of the Supervisory Board at Roland Berger) e Patricia Viel (Architetto cofondatrice Antonio Citterio Patricia Viel).

Mercoledì pomeriggio nella Conference Room di Made in Steel si terrà l’Assemblea Generale di Federacciai (ore 14:30).

Giovedì 7 ottobre alle ore 10:30, la distribuzione sarà sotto i riflettori. L’evento «Il mercato visto dalla distribuzione», organizzato in collaborazione con Assofermet, si concentrerà sulle sfide che la filiera del commercio e della pre-lavorazione di prodotti siderurgici affronterà nei prossimi anni. Diffusione delle tecnologie digitali, aumento della richiesta di qualità e servizio, transizione ecologica, regionalizzazione dei mercati e volatilità dei prezzi saranno solo alcune delle tematiche al centro del dibattito. Dopo i saluti di Paolo Sangoi (Presidente Assofermet Acciai) e l’intervento di Emanuele Norsa (Kallanish e collaboratore siderweb), dal titolo «Mercato e filiera: dalla corsa dei prezzi al cambio di paradigma», ne discuteranno Riccardo Benso (Presidente Assofermet), David Bernardi (Corporate Senior Vice President Procurement Fincantieri), Marco Gay (Amministratore Delegato Digital Magics) e Roberto Re (Head of Metinvest Europe), moderati da Stefano Ferrari (siderweb).

A chiudere la tre giorni di Made in Steel sarà - giovedì alle ore 14:30 – «Bilanci d’Acciaio 2021», il tradizionale appuntamento di siderweb dedicato allo studio dei risultati economici e finanziari della filiera siderurgica italiana ed internazionale. Il convegno, oltre a presentare i dati 2020 delle imprese della filiera (circa 5.000 bilanci analizzati), sarà l’occasione per illustrare i risultati della survey sull’andamento del 2021 e le previsioni per il 2022 che siderweb proporrà alle imprese siderurgiche. L’incontro sarà aperto dai saluti Emanuele Morandi (siderweb). Successivamente Claudio Teodori (Università degli Studi di Brescia) e Gianfranco Tosini (siderweb) si confronteranno sui risultati conseguiti dalle imprese d’acciaio nel 2020 e sulle attese degli operatori per il 2021 ed il 2022. Dopo il contributo degli analisti, sarà la volta dei protagonisti: Antonio Gozzi (Presidente Duferco Italia Holding), Antonio Marcegaglia (Presidente Gruppo Marcegaglia), Giuseppe Pasini (Presidente Feralpi Holding) e Stefano Rossetti (Vice Direttore Generale Vicario di BPER Banca), che affronteranno i temi congiunturali e prospettici del mercato.

Per maggiori informazioni www.madeinsteel.it.