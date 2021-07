siderweb TG: l'agenda di Made in Steel

Versione stampabile

Transizione ecologica, regionalizzazione dei mercati e neoprotezionismo, innovazione digitale, accelerazione economica dopo la crisi Covid-19 sono alcune delle macro tendenze che stanno cambiando la filiera dell’acciaio. Sono i temi di cui si discuterà durante la nona edizione di Made in Steel, la principale Conference & Exhibition del Sud Europa dedicata alla filiera dell’acciaio, che si terrà dal 5 al 7 ottobre 2021 nei padiglioni 9 e 11 di fieramilano Rho, con il titolo “RENAISSANCE - Here begins the steel rebirth”.

Anche di questo parliamo oggi nella nuova edizione del siderweb TG.

