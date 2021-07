PANorami: la corsa allo spazio dei privati

Versione stampabile Translated by Deepl

Jeff Bezos è andato nello spazio, aprendo la corsa dei privati ai viaggi oltre l’atmosfera terrestre (con la Cina sullo sfondo che sta sempre lavorando per avere primato nella space economy). Nella prospettiva di affermare il business futuro dei viaggi spaziali per i ricchissimi e di centrare successi che si riverberano anche sul resto delle holding della new economy.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.