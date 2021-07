L'acciaio italiano piange Franco (Francesco) Cappucilli

Versione stampabile

Lutto d’acciaio. La siderurgia italiana piange la scomparsa improvvisa a 77 anni di Franco (Francesco) Cappucilli.

In molti lo ricordano per la sua lunga carriera nel settore, subito dopo la laurea a soli 22 anni era entrato in Falck e da allora non aveva più lasciato la siderurgia, lavorando anche in Magona e alla giapponese Nissho Iwai Italia. Ben 8 anni di carriera li ha però passati a Milano come managing director della filiale italiana della Ferrostaal Ag, prima di mettersi in proprio come Managing Director della C & F International Italia. Anche dopo aver raggiunto il periodo del meritato riposo non è riuscito a lasciare del tutto l’acciaio e continuava ad operare come agente per Tata international Metals. Oltre alle soddisfazioni per i traguardi siderurgici, Cappucilli ha potuto festeggiare nel 2004 anche quello della laurea honoris causa in ingegneria gestionale rilasciata dalla Johnson & Wales University di Providence negli Stati Uniti.

La data delle esequie al momento non è ancora stata fissata, e sarà comunicata in un secondo momento.

Alla moglie Isabella e al figlio Alberto le più sincere condoglianze da parte della community di siderweb.