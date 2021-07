PANorami: Brexit, a che punto siamo

Versione stampabile

Non è stata la fine del mondo e dell’Inghilterra, ma i nodi cominciano a venire al pettine. La Brexit sta portando con sé una serie di problemi, come la mancanza di lavoratori stagionali per l’agricoltura britannica. Il blocco della libera circolazione delle persone sta determinando anche una carenza di manodopera con qualifiche elevate, di cui il Paese era grande attrattore. E poi ci sono molte questioni ancora aperte: la pesca, il confine con l’Irlanda, i brevetti e le proprietà intellettuali, il dumping, anche fiscale.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.