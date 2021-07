Versione stampabile

È in corso di svolgimento il webinar "Commercio internazionale di acciaio: quali prospettive?" organizzato da siderweb con l'obiettivo di analizzare come questo si evolverà nei prossimi anni. Quali sono le prospettive per l’Ue e l’Italia? Quali sono le principali criticità e opportunità che si stagliano nel futuro? Quali saranno gli impatti della nuova Salvaguardia sulla filiera siderurgica europea?

Nella prima parte, Carlo Muzzi (Giornale di Brescia) descriverà i principali trend geopolitici in atto e il loro probabile impatto sul commercio internazionale e Davide Lorenzini (siderweb) illustrerà i dati dell’import europeo di acciaio, al fine di valutare l’impatto della Salvaguardia sul settore continentale. Successivamente, Lucio Dall’Angelo (siderweb) intervisterà Flavio Bregant (Federacciai) e Paolo Sangoi (Assofermet, Sangoi Group), che offriranno il punto di vista delle associazioni di categoria sul tema.

Programma degli interventi :

Carlo Muzzi - Giornalista Giornale di Brescia

La situazione geopolitica globale e gli effetti sul commercio internazionale

Davide Lorenzini - Direttore responsabile siderweb

Impatto della Salvaguardia sulle importazioni europee di acciaio

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall’Angelo (Direttore generale siderweb) intervista:

Flavio Bregant - Direttore generale Federacciai

- Direttore generale Federacciai Paolo Sangoi - Presidente Assofermet Acciai e CEO Sangoi Group

