Digitalizzazione, sostenibilità e acciaio: una triade vincente

Versione stampabile

È indiscutibile come il tema della sostenibilità sia ormai diventato un punto cardine per le strategie della manifattura dell’Unione Europea, e come il settore siderurgico sia un motore trainante di questa transizione, puntando a un modello di business sempre più coerente con la tutela ambientale e lo sviluppo del tessuto economico-sociale che lo circonda.

L’Italia tra le capofila nella transizione ecologica

Parlando di transizione ecologica, l’Italia è tra i Paesi membri dell’Unione Europea capofila nell’impiego dell’innovazione al servizio della sostenibilità (Ayming, 2021). Il 1 luglio, Boston Consulting Group ha presentato al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) uno studio che analizza trend e costi di diverse leve innovative (economia circolare, efficienza energetica, elettrificazione, combustibili, low carbon biofuel, idrogeno, cattura CO2) atte a favorire il processo di decarbonizzazione, in linea con gli obiettivi climate neutral fissati dall’UE entro il 2030 e il 2050 (MISE, 2021).

Il ruolo cardine della digitalizzazione per strategie sostenibili

La digitalizzazione, così come le tecnologie di Industria 4.0, sono un potente alleato delle aziende siderurgiche per perseguire importanti obiettivi di sostenibilità, nelle tre dimensioni ambientale, economica e sociale. I più grandi leader di mercato, SAP e Oracle, stanno profilando le loro soluzioni informatiche per permettere alle industrie manifatturiere di tenere monitorato il proprio footprint ambientale, a livello di emissioni e di consumo energetico. L’utilizzo di Big Data Analytics abilita la tracciabilità di emissioni Scope 1 sul proprio prodotto all’interno di tutta la filiera, dettagliando le informazioni per ogni plant, cost e profit center desiderati.

Il Cloud è diventato certamente un prezioso alleato, per permettere alla siderurgia di integrare al meglio non solo i dati all’interno della propria produzione, aumentando l’efficienza degli impianti e il controllo qualitativo dei propri prodotti, ma anche i partner nella supply chain, quali clienti e fornitori. Le piattaforme di condivisioni dati permettono alle aziende siderurgiche di creare ecosistemi di simbiosi industriale, in cui partner di business diventano determinante supporto per iniziative di economia circolare.

Innovazione e sostenibilità, chiavi di vantaggio competitivo per Feralpi

Industria 4.0 e digitalizzazione sono due strumenti fondamentali nella strategia di sostenibilità di Feralpi Group, che prevede investimenti pari a 300 milioni di euro entro il 2026 per rendere il ciclo di produzione negli stabilimenti italiani ed esteri ancora più green. Tra i sette pilastri di sostenibilità di Feralpi Group, la dimensione ambientale presenta un ruolo determinante, con la riduzione dei consumi energetici e la valorizzazione di risorse apparentemente a fine vita. L’impiego di machine learning, intelligenza artificiale e Internet of Things permettono di ottimizzare i consumi energetici e di efficientare i processi produttivi in un’ottica di manutenzione predittiva. Le tecnologie di Industria 4.0, quali la robotica e l’uso di simulazioni, contribuiscono a rendere i luoghi di lavoro più sicuri e confortevoli, permettendo lo sviluppo della sostenibilità nella sua dimensione sociale interna. Investimenti in cybersecurity sono a loro volta strategici per consolidare e garantire la business continuity.

Sostenibilità è responsabilità nei confronti di tutte le generazioni

La sostenibilità sta sempre più trasformando i modelli di business delle aziende siderurgiche, che si stanno aprendo a nuove frontiere di open innovation, innovazione condivisa con partner di business che non appartengono alla tradizionale catena di valore. La comunità dove operano queste industrie e, a volte, perfino i propri competitor, possono diventare un elemento importante nella realizzazione delle strategie sostenibili, abilitate dalla digitalizzazione. Sostenibilità significa responsabilità ed etica imprenditoriale, di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti e di non compromettere quelli delle generazioni future (Brundtland, 1987).

Laura Tolettini

Digital Integration Manager | Direzione Sistemi Informativi

Feralpi Holding S.p.A.

Fonti

Ayming. 2021. International Innovation Barometer 2021. Ayming*. Da https://www.ayming.co.uk/wp-content/uploads/sites/7/2020/09/International-Innovation-Barometer-2021.pdf

Brundtland. 1987. Report of the World Commission on Environment and

Development: Our Common Future. Da https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf

MISE. 2021. Decarbonizzazione. Presentato al ministero progetto hard to abate. Da https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2042439-decarbonizzazione-presentato-al-ministero-progetto-hard-to-abate