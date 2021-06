Versione stampabile Translated by Deepl

Spesso le cose assumono una diversa prospettiva in base al punto di vista dal quale le si guarda. Per questo siderweb ha deciso di far parlare di siderurgia i fornitori, per capire come la parte allargata della filiera abbia vissuto i complessi momenti imposti dalla pandemia di Covid-19.

Proprio per ascoltare questo punto di vista, “esterno” ma prezioso, siderweb ha organizzato il webinar "La siderurgia vista dai fornitori", un incontro nel quale si potranno confrontare opinioni di operatori diversi sul medesimo tema: l’acciaio.

L’evento sarà diviso in due parti: nella prima Stefano Ferrari (siderweb) presenterà i principali attori e l’organizzazione della filiera siderurgica nazionale; nella seconda Lucio Dall’Angelo e Davide Lorenzini (siderweb) intervisteranno Michele Bendotti (Forni Industriali Bendotti), Mauro Stefanoni (SAS Engineering), Paolo Franceschetti (Slingofer), Sergio Mazzucchelli (ZANINONI HOLDING) e Paolo Provenzi (La CISA).





Programma degli interventi: dalle 11

Stefano Ferrari - responsabile Ufficio Studi siderweb

La filiera dell’acciaio in Italia

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall’Angelo (direttore generale siderweb) e Davide Lorenzini (direttore responsabile siderweb) intervistano:

Michele Bendotti - amministratore unico Forni Industriali Bendotti

Paolo Franceschetti - CEO Slingofer

Sergio Mazzucchelli - presidente ZANINONI HOLDING

Paolo Provenzi - CEO La CISA

Mauro Stefanoni - Managing Director SAS Engineering

