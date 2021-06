Federacciai: «Soddisfatti per l’ex Ilva»

Versione stampabile Translated by Deepl

Il presidente di Federacciai Alessandro Banzato (nella foto di testa), nel commentare la sentenza del Consiglio di Stato, che ha sancito la legittimità della prosecuzione dell’attività dell’area a caldo dello stabilimento tarantino di Acciaierie d’Italia, dice si tratta di una decisione «che permette finalmente all’ex Ilva di proseguire la produzione a Taranto e questa è una notizia positiva non soltanto per Acciaierie d’Italia ma per tutto il comparto siderurgico nazionale perché – ribadisce – si tratta di uno stabilimento strategico per l’intera filiera e più in generale per la manifattura italiana».

Banzato dice poi che «la speranza adesso è che con questa decisione si sia riusciti a mettere un punto fermo “giuridico” e “politico” da cui ripartire con l’attività industriale senza le situazioni di incertezza che hanno contraddistinto l’operato e la gestione del più importante sito industriale del nostro Paese».

Il presidente di Federacciai conclude affermando che si augura «che la politica locale e nazionale riescano finalmente a trovare un dialogo costruttivo, perché c’è da portare avanti un importante Piano ambientale che era già iniziato con la copertura dei parchi minerali ma che prevede per i prossimi anni diversi interventi e cospicui investimenti a partire dalla trasformazione di una quota della produzione da altoforno a forno elettrico».