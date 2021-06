Il punto con siderweb

Versione stampabile

Prezzi: balzo dell'inox. Martedì il webinar di siderweb

Proprio in un momento in cui i prezzi tanto dei lunghi quanto dei piani in acciaio inox hanno accelerato, arriva il webinar di siderweb "Acciaio inox: il bilancio del primo semestre e le prospettive per il secondo". Il punto sulle quotazioni e alcune anticipazioni con il responsabile dell'Ufficio Studi siderweb, Stefano Ferrari.

Commercio USA-Ue: attesa una svolta con la visita europea di Joe Biden

A fine anno sarà revocata la Section 232 statunitense sull'acciaio. Ma la svolta nei rapporti commerciali tra USA ed Ue potrebbe arrivare già prima. L'analisi del direttore responsabile di siderweb, Davide Lorenzini.