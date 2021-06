Mercato & Dintorni: produzione di tubi in calo

Versione stampabile Translated by AWS

È partita dallo stato di salute della produzione globale di acciaio l’analisi congiunturale di Gianfranco Tosini, Ufficio Studi siderweb, per evidenziare nel webinar Mercato & Dintorni i punti chiave dell’attuale momento economico.

«La produzione globale di acciaio nel 2020 ha visto pesanti contraccolpi da lockdown in tutte le aree del mondo. Contraccolpi che hanno influenzato sia la domanda che l’offerta con un'unica eccezione: la Cina. Il Paese asiatico ha visto la nuova fase espansiva avvenire con una maggiore rapidità rispetto alle altre parti del mondo grazie alle ingenti misure di sostegno alla ripresa messe in campo dal Governo Centrale, soprattutto sul fronte infrastrutture. Così facendo ha guadagnato quote di mercato».

Tosini ha poi rimarcato come invece per gli altri Paesi il recupero sia stato più graduale, e proprio su questo ritardo sta pesando il rincaro delle materie prime innescato dalla robusta crescita cinese.

«La Cina è riuscita a ridurre in parte gli effetti di questi rincari utilizzando due strumenti: ha avviato una politica di mantenimento della produzione all’interno riducendo le importazioni. Per farlo ha varato un taglio dei benefici fiscali all’export per le materie prime e i semilavorati»

Basta uno sguardo al grafico sull’output di acciaio per vedere come lo stop COVID in Cina abbia influito solo per un paio di mesi, contro una media di cinque mesi degli altri Paesi del globo.

«Questo effetto è reso ancor più evidente se si guarda alla domanda mondiale di acciaio. Nel 2020 il calo del mondo esclusa la Cina è pari ad un -9,6%; se invece inseriamo anche i dati cinesi l’indice torna addirittura positivo per uno 0,3%».

Questo anticipo del recupero da parte della Cina porta Pechino a ritrovare i livelli pre-pandemici già nel 2021 mentre per il resto del mondo si dovrà aspettare il 2022. L'Italia sebbene abbia subito in maniera più pesante gli effetti della crisi, ha di fronte a se un biennio di crescita superiore alla media in tutti i settori utilizzatori.

L’economista di siderweb ha poi dedicato un focus particolare ai tubi d’acciaio, i protagonisti del sesto appuntamento con Mercato & Dintorni.

«Riguardo ai tubi nel 2020 la produzione globale è scesa dell’11,55% rispetto all’anno precedente, ma se anche in questo caso escludiamo la Cina che pesa per un 58% a livello mondiale, il calo percentuale sale ad un -16%. La tipologia più colpita è stata quella dei tubi senza saldatura (-20%) a fronte del calo degli investimenti nel continente americano».

L’analisi ha anche evidenziato che la produzione di tubi di diametro superiore ai 406,4 mm è scesa del 15,3% mentre quella di diametro inferiore è calata del 7,4%. La produzione italiana ha invece dati di calo ben più pesanti della media mondiale, con un -18,3% per i tubi ss, un -19,5% per i tubi di grande diametro e un -10,3% per i tubi di diametro inferiore a 406 mm. Il calo medio è quindi del 13,5% per 3,647 milioni di tonnellate di tubi prodotti in Italia. Tubi di cui il nostro Paese è un netto esportatore.

«A pesare sulle prospettive per il comparto dei tubi sarà soprattutto il settore Oil & Gas con gli OCTG che valgono circa il 50% del consumo di tubi nel mondo. La crisi provocata da Covid 19 ha ridotto i prezzi e le entrate delle compagnie petrolifere provocando una riduzione del 34% degli investimenti nel 2020 rispetto al 2019. Nel prossimo biennio si prevede una crescita degli investimenti del 25% l’anno, avendo toccato nel 2020 il minimo storico. Tuttavia, il ritorno alla situazione pre-crisi pandemica avverrà non prima del 2023. Negli anni successivi la crescita degli investimenti sarà rallentata dalla maggiore efficienza energetica e dalla transizione ecologica. Una prospettiva che probabilmente penalizzerà soprattutto i tubi senza saldatura».

