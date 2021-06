Webinar: torna Mercato & Dintorni

Versione stampabile

Torna l’appuntamento mensile con Mercato & Dintorni, il webinar di siderweb dedicato alle dinamiche e prospettive dei prodotti siderurgici. Il focus per l’appuntamento di martedì 8 giugno alle 11 sarà sul settore dei tubi, sia saldati sia senza saldatura.

Un settore che rappresenta una delle eccellenze della siderurgia italiana. Con oltre 3,5 milioni di tonnellate prodotti ogni anno, il comparto si posiziona ai vertici europei per volumi ed è tra i principali esportatori al mondo.

Con un mercato in continua evoluzione, sia sul lato della domanda, che da quello dell’offerta di materie prime come i coils a caldo, non è facile orientarsi. Per questo siderweb proporrà alcune chiavi di lettura per interpretare il futuro. Protagonisti del webinar saranno Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb), che illustrerà lo stato di salute e le prospettive per l’acciaio e il comparto dei tubi. A seguire quattro interviste faccia a faccia ad altrettanti protagonisti del mercato: Luigi Cuzzolin (Pipex Italia), Giorgio Maschietto (Morandi Steel), Pierluigi Pegorari (Arvedi Tubi Acciaio) e Luigi Rapullino (Gruppo Rapullino).

Programma degli interventi: dalle 11:00

Gianfranco Tosini - Ufficio Studi siderweb

Stato di salute della siderurgia e prospettive per il comparto dei tubi

Nella seconda parte dell’incontro le interviste faccia a faccia a cura di Lucio Dall’Angelo, Direttore generale siderweb a

Luigi Cuzzolin - Amministratore Delegato Pipex Italia

- Amministratore Delegato Pipex Italia Giorgio Maschietto - General & Sales Manager Morandi Steel

- General & Sales Manager Morandi Steel Pierluigi Pegorari - Amministratore Delegato Arvedi Tubi Acciaio

- Amministratore Delegato Arvedi Tubi Acciaio Luigi Rapullino - Amministratore Delegato Gruppo Rapullino e Sideralba



Come partecipare:

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione, per le quali è sufficiente cliccare qui o nell’apposito pulsante in basso.

Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

Clicca qui per prendere visione dell’informativa privacy.