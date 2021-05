"Ambiente Svenduto": la sentenza slitta al 31 maggio

Versione stampabile

È slittata da domani, sabato 29 maggio alle ore 12 a lunedì 31 maggio alle ore 10, la lettura da parte dei giudici della Corte d’Assise di Taranto, presieduta dal giudice Stefania D’Errico con a latere Fulvia Misserini e sei giudici popolari, dopo dieci giorni di camera di consiglio, del dispositivo della sentenza di primo grado del processo "Ambiente Svenduto", nell’aula magna delle Scuole sottufficiali della Marina Militare.

Il processo vede coinvolti 47 imputati: 44 persone fisiche (tra dirigenti ed ex dirigenti del siderurgico, politici e imprenditori) e tre società (Ilva, Riva Fire e Riva Forni elettrici). A vario titolo sono contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale doloso, all’avvelenamento di acque e sostanze alimentari, getto pericoloso di cose, omissione di cautele sui luoghi di lavoro, due omicidi colposi in relazione alla morte sul lavoro di due operai, concussione, abuso d’ufficio, falso ideologico e favoreggiamento.