siderweb TG: prezzi, solo aumenti

Versione stampabile Translated by AWS

Ancora nulla di fatto per JSW Steel Italy: non c'è un nuovo piano industriale e non c'è accordo istituzionale sul futuro del polo siderurgico piombinese. Resta in attesa anche l'ex Ilva. Intanto, è stata un'altra settimana di prezzi dell'acciaio in deciso rialzo sul mercato nazionale: hanno cominciato a muoversi in modo deciso anche i lunghi.

Tutto questo nella nuova edizione del siderweb TG.

Il siderweb TG è offerto da