Webinar, STEEL HUMAN: il Capitale Umano dell’acciaio

In un’industria sempre più tecnologica, digitalizzata e automatizzata, non bisogna dimenticare l’importanza del capitale umano, il cuore pulsante dell’azienda ed il cervello che permette in diversi casi di fare la differenza rispetto ai competitor.

Per questo siderweb promuove “Steel Human” un percorso sui temi del Capitale Umano, dei talenti e della formazione nella filiera dell’acciaio.

Tematiche che saranno al centro del webinar in programma martedì 18 maggio alle 11.

Supportati dal centro studi di Randstad Research Italia, attraverso un questionario, siderweb ha fotografato la realtà delle aziende sui temi del mismatch, del recruitment e della formazione continua del personale. Consapevoli che le aziende - e le filiere - camminano sulle gambe delle persone e con l’obiettivo di captare esigenze e necessità sul reperimento di nuove risorse e valutare eventuali interventi sui temi dell’education e della formazione.

Dei risultati di questa survey si parlerà nell’evento digitale in cui dati e tendenze emerse dal questionario verranno illustrati da Francesca Morandi (content manager siderweb), Daniel Gouveia (coordinatore statistico Randstad Research Italia) e Daniele Fano (coordinatore Comitato Scientifico Randstad Research Italia). A seguire la parola a due Responsabili delle risorse umane: Micaela Di Giusto (Responsabile Gestione e Sviluppo Risorse Umane Gruppo Pittini) e Alessandro Roggerini (Direttore Risorse Umane Gruppo Duferco).

Programma degli interventi dalle 11

Saluti introduttivi

Lucio dall’Angelo, direttore generale siderweb

Presentazione del questionario

Francesca Morandi, content manager siderweb

Daniel Gouveia, coordinatore statistico Randstad Research Italia

, coordinatore statistico Randstad Research Italia Daniele Fano, coordinatore comitato scientifico Randstad Research Italia

Tavola rotonda - interviste a cura di Francesca Morandi

Micaela Di Giusto, Responsabile Gestione e Sviluppo Risorse Umane Gruppo Pittini

, Responsabile Gestione e Sviluppo Risorse Umane Gruppo Pittini Alessandro Roggerini, Direttore Risorse Umane Gruppo Duferco

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione (cliccare qui o nell’apposito “pulsante” in basso per registrarsi). Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), si riceverà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

