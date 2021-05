Live "Mercato & Dintorni"

Versione stampabile Translated by AWS

È in diretta il quinto appuntamento del 2021 con «Mercato & Dintorni». Dalle 11 il protagonista è il settore dei prodotti lunghi.

Gli interventi previsti sono l’analisi dell’andamento del mercato italiano e l’illustrazione delle prospettive a breve periodo, a cura di Stefano Ferrari (Ufficio Studi siderweb), per poi passare alla panoramica dei prezzi e dei mercati internazionali con Emanuele Norsa (Kallanish e collaboratore siderweb) e concludere con l’intervista faccia a faccia a Giuseppe Pasini, presidente del Gruppo Feralpi, che fornirà una testimonianza sul trend e sulle prospettive a breve-medio periodo del comparto degli acciai lunghi al carbonio.

Programma degli interventi dalle 11:

Stefano Ferrari - responsabile Ufficio Studi siderweb

Mercato italiano: andamento e prospettive a breve

Emanuele Norsa - Kallanish e collaboratore siderweb

Evoluzione dei mercati internazionali dell’acciaio

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall’Angelo, direttore generale siderweb, intervista

Giuseppe Pasini - presidente Feralpi Group

L'evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione.

