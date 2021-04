Agenda: focus sulle materie prime

Versione stampabile Translated by AWS

Non di martedì, ma di mercoledì: l'appuntamento con gli eventi online di siderweb sarà il 28 aprile alle 16 e si parlerà di materie prime siderurgiche. Anche il Gruppo Pittini ha in programma in settimana un evento online. E non sono gli unici da segnare in agenda.

Ecco in centoventi secondi gli appuntamenti principali per l'acciaio questa settimana.